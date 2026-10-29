Sinop Boyabat'ta operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 24 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 24 gram uyuşturucu bulundu

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Sinop Boyabat\'ta operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 24 gram uyuşturucu bulundu
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Sinop'un Boyabat ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve zanlılar emniyete götürüldü.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Operasyon3. SayfaNarkotikBoyabatGüncelSinopSon Dakika

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