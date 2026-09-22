Sinop Boyabat\'ta sürücülere trafik kuralları ve yeni yönetmelikler anlatıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenci servisi ve toplu taşıma aracı sürücüleri trafik güvenliği ve yeni uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından bir restoranda gerçekleştirilen programda emniyet ve jandarma ekiplerince sürücülere, temel trafik kuralları ve yeni uygulamaya konulan yönetmeliklerle ilgili bilgi verildi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Çocukların ve gençlerin gelecekleri olduğuna dikkati çeken Kara, "Taşıdığınız öğrenciler geleceğimizdir. Canlarımızı sizlere emanet ediyoruz. Yollarda çok dikkatli olalım. Hiçbir kural tesadüfi yazılmamıştır. Şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı için memnunuz. Kurallara uyduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz." dedi.

Programda sürücülerin yeni yönetmelikle ilgili soruları da yanıtlandı.

Programa İlçe Emniyet Müdür Vekili Arif Turan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Ökan, Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İrfan Erbaş ve sürücüler katıldı.