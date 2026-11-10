Sinop Boyabat'ta tırla çarpışan hafif ticari araçta 1 sürücü yaralandı

Sinop Boyabat'ta tırla çarpışan hafif ticari araçta 1 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde sanayi kavşağında tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 34 HB 4998 plakalı hafif ticari araç, sanayi kavşağında Y.T'nin kullandığı 57 DN 255 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden H.K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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