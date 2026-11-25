Sinop Durağan'da yeni içme suyu deposunu Başkan Ermiş yerinde incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Durağan ilçesinde içme suyu altyapısı güçlendiriliyor; Belediye Başkanı Necmettin Ermiş yeni su deposunu inceledi. Yüzde 50'si hibeli projeyle su kayıplarının azaltılması ve kesintisiz içme suyu sağlanması hedefleniyor.
Sinop'un Durağan ilçesinde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, beraberindeki ilgililerle çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.
Çalışmalar kapsamında inşa edilen yeni su deposunu da inceleyen Ermiş, yetkililerden bilgi aldı.
Yüzde 50'si hibe, yüzde 50'si belediye kaynaklarıyla finanse edilen projenin tamamlanmasıyla ilçenin içme suyu altyapısının güçlendirilmesi, su kayıplarının azaltılması ve vatandaşlara sağlıklı, kesintisiz içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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