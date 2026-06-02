Sinop Hastanesinde Yangın Çıktı
Sinop Hastanesinde Yangın Çıktı

Sinop Hastanesinde Yangın Çıktı
02.06.2026 19:02
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde poliklinik bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Korucuk Mahallesi'ndeki Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin poliklinik bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden hastane görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, polikliniklerde hasara yol açtı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
