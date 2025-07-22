Sinop Kestane Balı Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
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Sinop Kestane Balı Hasadı Tamamlandı

Sinop Kestane Balı Hasadı Tamamlandı
22.07.2025 14:26
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Coğrafi işaret tescilli Sinop kestane balı hasadı sona erdi, satışa hazırlanıyor.

Sinop'ta gür kestane ormanlarında üretilen coğrafi işaret tescilli kestane balı, hasat sürecinin ardından tüketiciyle buluşturulmaya hazırlanıyor.

Kentin kestane ormanlarının yoğun olarak bulunduğu Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde üretilen tescilli kestane balının hasadı sona erdi.

Yaklaşık 20 gün süren hasat işlemleri tamamlanan ve koyu görünümü, ağır akışkanlığı, genizde yanma hissi bırakmaması ve hızlı erime özellikleriyle bilinen tescilli Sinop kestane balı, bu özellikleri sayesinde tüketicilerden rağbet görüyor.

Sinop Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, AA muhabirine, kestane balında son yıllarda yaşanan belirgin rekolte düşüşünün sebepleri arasında gal arısı zararlısının ilk sırada yer aldığını söyledi.

Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu zararlıyla mücadelede yavaş yavaş başarıya ulaşıldığını gördüklerine işaret eden Fındık, ancak açık alanda ve doğal yöntemlerle bal üretimi yapmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Mevsim şartlarına bağlı olarak kestane balı rekoltesinin her yıl değişiklik gösterdiğine dikkati çeken Fındık, arıcılar olarak şartlar ne olursa olsun en kaliteli balı üretebilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

"Organiğe yakın bal üretimi yapılıyor"

Fındık, Sinop'ta üretimi yapılan kestane balının kalite açısından artık marka olduğunu, bunun da tescillediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mevsimler, geçişler tabii ki bizi etkiliyor. Sonuçta arıcılığı serada değil, açık alanda ve iklime bağlı şekilde yapıyoruz. Bu nedenle rekolte durumu yıllara göre değişim gösterebiliyor ama Sinop kestane balının tarihi sürecine bakarsak, 500 yıl önce nasıl bal üretiliyorsa bugün de aynı bal üretiliyor. Sebebi de şu; Sinop'ta kapama kestane bahçeleri yok. Yani tapulu arazide aşılı kestane üreten çiftçimiz yok. Orman ürünü olarak tamamen doğal, organik şekilde yetişiyor kestane ağaçlarımız. Bu da bal kalitemize yansıyor. Tamamen arı doğal şekilde, doğadan getiriyor ve üreticilerimizin de tamamı üretim aşamasında çok dikkatli davranıyor. Böylelikle organiğe yakın bal üretimi yapılıyor."

Türkeli ilçesinde kestane balı üretimi yapan Necati Demircan ise bal üretiminin yıl boyunca süren yoğun emek gerektirdiğinin altını çizerek, "Bu yıl kestane balı hasadı bereketli geçti. Bir yıl boyunca emek veriyoruz, sadece bir ayda hasadımızı yapıyoruz. Şu anda balımızı kazanlarda dinlendiriyoruz, bir hafta sonra satışa hazır hale gelecek." diye konuştu.

Kestane balının içerik açısından zengin olduğunu belirten Demircan, "Balımız kestane, orman gülü ve orman bitkilerinin karışımından oluşuyor. Özellikle kestane oranı yüksek. Kalitesiyle Türkiye genelinde tanınan, tescil edilen bir ürün. İki ton civarında bal rekoltesi bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Kestane Balı Hasadı Tamamlandı - Son Dakika

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