Sinop Nükleer Santrali'nde ÇED İptali İçin Keşif

(ANKARA) - Sinop Nükleer Güç Santralı (NGS) için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun iptali için açılan davada Samsun 2'nci İdare Mahkemesi 15 kişilik bilirkişi heyetiyle 24 Nisan'da keşif yapılmasına karar verdi.

Sinop'un İnceburun mevkisinde apılması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin idarece tesis edilen 11 Eylül 2020 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu" kararının iptali istemiyle bazı sivil toplum örgütlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açtığı davada Samsun 2'nci İdare Mahkemesi bilirkişi görevlendirilmesini ve 24 Nisan'da keşif yapılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, 15 kişilik bilirkişi heyetinden, proje için verilen ÇED kararının uygulanabilirliği ve usulüne uygun hazırlanıp hazırlanmadığı, proje alanının doğal özellikleri, bitki örtüsünün özellik arz edip etmediği, toprak yapısı, proje alanının heyelana olan duyarlığı, proje sahasının yerleşim yerlerine uzaklığı, projenin uluslararası kriterlere uygunluğu, projeden kaynaklanabilecek çevresel etkiler gibi bir dizi konuda rapor düzenlemelerini talep etti.

Bilirkişi heyetinde ziraat, inşaat, elektrik ve elektronik, çevre, jeofizik, jeoloji, orman, iklim bilimi ve meteoroloji mühendisleri, halk sağlığı, biyoloji, nükleer enerji ve nükleer fizik uzmanları bulunuyor.