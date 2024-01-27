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Sinop'ta 10 yaşındaki çocuk çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta 10 yaşındaki çocuk çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen 10 yaşındaki Alperen Eymen Yener, toprağa verildi. Yener'in cenazesi Boyabat Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye ailesi, yakınları, İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Olay, iki gün önce Zincirlikuyu Mahallesi'nde meydana gelmiş, çocuk hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Sinop\'ta 10 yaşındaki çocuk çatıdan düşerek hayatını kaybetti
27.01.2024 - 17:03,
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Alperen Eymen Yener toprağa verildi.

Boyabat Hacı Ergün Gürbüz Camisinde cenaze namazı kılınan Yener'in naaşı, Boyabat Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Yener'in ailesi, yakınları, İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alperen Eymen Yener, iki gün önce Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı Akmaviş Apartmanı'nın çatısına arkadaşıyla çıkarken sacın çökmesiyle merdiven boşluğuna düşmüş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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