Sinop\'ta 12 Kilogramlık Kalkan Balığı Rekor Fiyata Satıldı

Çin, tahıl üretimini artırmak için yeni bir eylem planı başlattı

Çin, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla tahıl üretimini artırmak için yeni bir eylem planı başlattı. Ülke, 2030 yılına kadar tahıl üretim kapasitesini 50 milyon tondan fazla artırmayı hedefliyor. Plan kapsamında mısır ve soya fasulyesi üretimine ağırlık verilecek, pirinç ve buğdayda kalite artırılacak. Ayrıca, suyun korunması, tarım arazisi inşası ve tohum endüstrisinin canlandırılması gibi önemli projeler hayata geçirilecek.