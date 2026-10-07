Sinop'ta 1500 çocuğa ulaşan projede 27 öğrenciden 22'sinin telefon kullanımı azaldı

SİNOP'ta bağımlılıkla mücadele kapsamında 2 yıldır sürdürülen ' Müzik, Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir' projesi ile yaklaşık 1500 çocuk spor, müzik, resim ve sosyal etkinliklerle buluşturuldu. Projenin etki araştırması kapsamında görüşülen öğrencilerin 22'si telefon ve internet kullanımının azaldığını, 23'ü arkadaşları yanında kendisini daha rahat ifade etmeye başladığı bildirildi.

Sinop Valiliği koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında ortaokul ve lise çağındaki çocukların dijital bağımlılık riskinden uzaklaştırılması, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve yeteneklerini keşfetmeleri amaçlandı. Öğrencilere 6 ay boyunca haftada 2 gün resim, müzik ve spor eğitimi verildi. Projenin çocuklar üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak değerlendirildiği 'Değerlendirme ve Sunum' toplantısı, Sinop Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. toplantıya Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Erkal Arslanoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler, öğrencileri ve veliler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, proje kapsamında gitar eğitimi alan öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu. Ardından Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Erkal Arslanoğlu, projenin çocukların bireysel ve sosyal gelişimleri üzerindeki etkilerine ilişkin etki analizi sonuçlarını paylaştı. Arslanoğlu, etki araştırması kapsamında görüşülen 27 öğrenciden 22'si proje sonrasında telefon ve internet kullanımını azalttığını, öğrencilerin 23'ü arkadaşlarının yanında kendisini daha rahat ifade etmeye başladığını, 20'sinin de yeni arkadaşlıklar kurduğunu söyledi. Öğrencilerin 24'ü ise etkinliklerin kendilerini mutlu ve keyifli hissettirdiğini belirtti.

'ÇOCUKLARIMIZIN YÜZDE 87'LİK ZAMAN DİLİMİ OKUL DIŞINDA'

Toplantıda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Biz bu projeye başlarken çok temel bir sorudan hareket ettik. Sorumuz şu idi. Çocuklarımız okul dışında kalan zamanlarını nerede, nasıl ve kimlerle geçiriyor? Çünkü çocuklarımız zamanların yaklaşık yüzde 13'ünü okulda, yüzde 87'sini ise okul dışında geçiriyor. Yani bizim daha çok yoğunlaştığımız okul içi, okul ortamı yüzde 13 iken okul dışı yüzde 87 zaman diliminde. Dolayısıyla zamanımızı, enerjimizi daha çok nerede harcayacağız, nerede daha çok faaliyette bulunacağız sorusuna bu zaman dilimi bize bir yön gösteriyordu. Bugün çocuklarımızın içinde bulunduğu sosyal çevre, geçmişe göre çok daha fazla çeşitlenmiş ve çok kompleks ve karmaşık hale dönüşmüştür. Aile, mahalle, sokak ve komşuluk işleri çok değişmiş, özellikle dijital ortamlar ve sosyal medya çocuklarımızın hayatını belki de en çok etkileyen belirleyiciler haline dönüşmüştür. Bağımlılık ve şiddetle mücadelede güvenlik tedbirleri tabii ki önemli. Ancak biliyoruz ki sadece polisiye ve güvenlik tedbirleriyle çocuklarımızı teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı ve bu bağımlılıklardan kaynaklı şiddet gibi risklerden korumamız mümkün değildir. Çocuklarımızı bağlılıktan ve olumsuz sosyal çevreden korumanın en güçlü yollarından biri onları güvenli ve sağlıklı ortamlarda sporla, müzikle ve resimle, bilimsel ve sanatsal kültürel faaliyetlerle buluşturmaktır" dedi.

'PROJE KAPSAMINDA 2 YILDA 1500 ÇOCUĞA ULAŞILDI'

Bugüne kadar proje kapsamında kent genelinde yaklaşık 1500 çocuğu spor, müzik ve resim başta olmak üzere çeşitli sosyal ve sanatsal ve kültürel faaliyetlerle buluşturduklarını belirten Vali Özarslan, "Projemizde yaklaşık 1500 çocuğumuzu yalnızca bir spor branşıyla, bir müzik aletiyle ya da resim malzemeleriyle buluşturmakla kalmadık. Onlara yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri öğretmen ve eğitmenlerin rehberliğinde bir gruba aidiyet hissedecekleri güvenli ve sağlıklı bir sosyal çevre oluşturmaya gayret gösterdik. Projenin başlangıçtan önce çocuklarımızdaki dijital bağımlılık düzeylerini ve sosyal uyum problemlerini tespit etmemiz lazımdı. Proje başlamadan önce 1500 çocuğumuzdaki mevcut dijital bağlılık düzeylerini ve sosyal uyumlarını gerek nitelik gerekse nicelik yöntemi araştırmaları tespit ettiler. Ölçü ve değerlendirme olmadığı sürece hiçbir çalışma anlamlı olmaz. Böyle bir çalışmanın da yalnızca yorumdan ve tahmini fikirlerden oluşur. Bunun için bu bilimsel çalışmaların çok kıymeti var. Biz de valilik olarak sürekli üniversitemizle işbirliği içerisindeyiz. Kamu üniversite işbirliğinin Sinop'ta mükemmel bir şekilde yerine gerçekleştiriyoruz. Her yaptığımız faaliyetin üniversitenin yetkin, uzmanlık bilgileriyle ölçme ve değerlendirmesini arzu ediyoruz. Bu da bunlardan birisi" diye konuştu.

Toplantının ardından çocuklarla birlikte pasta kesildi.