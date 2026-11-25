Sinop'ta 57 km hızla esen fırtına deniz ulaşımını aksattı, bazı kulübeleri devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta saatteki hızı 57 kilometreye ulaşan fırtına deniz ulaşımını aksattı; balıkçılar denize açılamadı, bazı gemiler kentin doğal limanına sığındı. Barış Manço Parkı sahilindeki hediyelik eşya kulübelerinin bazıları devrildi, Sinop Belediyesi bölgede temizlik çalışması yaptı.
Sinop'ta saatteki hızı 57 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı, kentin kıyı kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına dolayısıyla balıkçılar denize açılamadı, uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler, kentin doğal limanına sığındı.
Kıyı kesimlerinde yüksek dalgalar oluşmasına neden olan fırtına sebebiyle, kentin Barış Manço Parkı sahilinde bulunan hediyelik eşya satışı yapılan kulübelerin bazıları devrilerek zarar gördü.
Sinop Belediyesi ekipleri kulübelerin devrildiği bölgede temizlik çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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