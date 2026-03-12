Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden şehitlik ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden şehitlik ziyareti

Sinop\'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden şehitlik ziyareti
12.03.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, il müdürü Can Kayhan Özok ve personelin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, şehitler için dua edilerek mezarlara karanfil bırakıldı.

Vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerin bir kez daha anıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere 81 il genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda şehitlerimizin mevcut durumlarını da kayıt altına alarak gerekli çalışmaların yapılması için takip ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden şehitlik ziyareti - Son Dakika

Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:50:05. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden şehitlik ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.