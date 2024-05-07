Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Sinop\'ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Sinop'ta faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda zanlı yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada olayda kullandığı silahlar ve diğer suç delilleri ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.05.2024 23:09
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Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bostancılı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekiplerce çalışma başlatıldı.

41 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası incelenerek kimliği tespit edilen zanlı, Ayancık ilçesindeki adresinde gözaltına alındı.

Aramada, S.A.'nın olayda kullandığı belirlenen 1 tabanca, 2 tüfek, 3 eldiven, 1 bot, 1 kar maskesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı yağma ve hırsızlık gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu arada olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde S.A.'nın istasyona gelerek çalışanı tabancayla tehdit etmesi, daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

Sinop, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta akaryakıt istasyonundan yağma ve hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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