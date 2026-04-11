Sinop\'ta Altyapı ve Çevre Projeleri Geliştiriliyor

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, yaptıkları ve gelecek dönemde yürütecekleri çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Yaman, AA muhabirine, geçen kış sezonunun zorlu geçtiğini, bu süreçte altyapı çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Geçen yıl 357 kilometre asfalt çalışması yapıldığına işaret eden Yaman, "Eksiklerimizi gidermek adına yaklaşık 70 personel alımı gerçekleştirdik. Ayrıca araç filomuzu da gençleştiriyoruz.1986 model araçlarımızı devreden çıkararak bünyemize yaklaşık 20 iş makinesi ve araç kattık. Asfaltlama çalışmalarında kapasitemizi artırmak için kombi araç sayımızı 2'den 4'e çıkardık." dedi.

Atıl durumdaki kamu binalarının ve eski okulların ekonomiye kazandırıldığını vurgulayan Yaman, "Köy Yaşam Merkezleri Projesi büyük ilgi gördü. Sayın Valimizin ve ilgili birimlerin desteğiyle yürütülen projede 6 merkez tamamlandı. Bu merkezler köylülerin taziye, mevlit, nişan ve düğün gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak. Aynı zamanda köylere dönüşü teşvik eden birer konfor alanı olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kırsalda "Modern Atık Yönetimi Projesi"ni hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren Yaman, "Çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında devrim niteliğinde bir adım attık. Nisan ayı itibarıyla Sinop'un tüm köylerinde çöp toplama hizmeti başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle temin edilen çöp konteynerleri ve kamyonları sayesinde vahşi depolama devri kapanacak ve dereler temiz kalacak." diye konuştu.

Turizm şehri Sinop'un vizyonuna uygun olarak köylerdeki servis duraklarının yenileneceğini anlatan Yaman, "Çocuklarımızın beklediği, görüntü kirliliği oluşturan eski durakların yerine doğayla uyumlu 50 ahşap modern durak inşa edeceğiz. Ayrıca küresel su krizine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Yer altı kaynaklarımızı verimli kullanmak adına köylerimizin su altyapısını güçlendirecek projeler önceliğimiz olacak." diye konuştu.