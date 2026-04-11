Sinop'ta Altyapı ve Çevre Projeleri Geliştiriliyor

11.04.2026 12:38
Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yaman, altyapı, atık yönetimi ve köy projeleri hakkında bilgi verdi.

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, yaptıkları ve gelecek dönemde yürütecekleri çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Yaman, AA muhabirine, geçen kış sezonunun zorlu geçtiğini, bu süreçte altyapı çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Geçen yıl 357 kilometre asfalt çalışması yapıldığına işaret eden Yaman, "Eksiklerimizi gidermek adına yaklaşık 70 personel alımı gerçekleştirdik. Ayrıca araç filomuzu da gençleştiriyoruz.1986 model araçlarımızı devreden çıkararak bünyemize yaklaşık 20 iş makinesi ve araç kattık. Asfaltlama çalışmalarında kapasitemizi artırmak için kombi araç sayımızı 2'den 4'e çıkardık." dedi.

Atıl durumdaki kamu binalarının ve eski okulların ekonomiye kazandırıldığını vurgulayan Yaman, "Köy Yaşam Merkezleri Projesi büyük ilgi gördü. Sayın Valimizin ve ilgili birimlerin desteğiyle yürütülen projede 6 merkez tamamlandı. Bu merkezler köylülerin taziye, mevlit, nişan ve düğün gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak. Aynı zamanda köylere dönüşü teşvik eden birer konfor alanı olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kırsalda "Modern Atık Yönetimi Projesi"ni hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren Yaman, "Çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında devrim niteliğinde bir adım attık. Nisan ayı itibarıyla Sinop'un tüm köylerinde çöp toplama hizmeti başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle temin edilen çöp konteynerleri ve kamyonları sayesinde vahşi depolama devri kapanacak ve dereler temiz kalacak." diye konuştu.

Turizm şehri Sinop'un vizyonuna uygun olarak köylerdeki servis duraklarının yenileneceğini anlatan Yaman, "Çocuklarımızın beklediği, görüntü kirliliği oluşturan eski durakların yerine doğayla uyumlu 50 ahşap modern durak inşa edeceğiz. Ayrıca küresel su krizine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Yer altı kaynaklarımızı verimli kullanmak adına köylerimizin su altyapısını güçlendirecek projeler önceliğimiz olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ifadesi ortaya çıktı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

12:37
Efsane futbolcu Romário’dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:21
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
12:18
ABD’den İran’ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
