Sinop\'ta av tüfeği kazası sonucu vurulan çocuk hayatını kaybetti

Sinop'un Durağan ilçesinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Durağan ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan Cemil ve Yasemin K. çiftinin çocukları 11 yaşındaki E.K. kardeşleriyle birlikte oynamak için akrabalarının evine gitti.
Çocuklar oynadığı sırada evde bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu E.K. vurularak ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K, burada yapılan müdahalenin ardından önce Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne, ardından Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
E.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili evde bulunan diğer çocukların ifadelerine başvurulurken, ev sahibi Uğur K. gözaltına alındı.
E.K'nin akrabası Uğur K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.
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