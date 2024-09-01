Sinop'ta Balıkçılar, Av Sezonuna Bol Miktarda Palamutla Başladı

Güncel

Sinop'ta av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, av sezonunun ilk gününde limana 500 kasa palamutla döndü.

Kentte küçük tekneleriyle denize açılan balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamutla güldü.

Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, sezonu bol miktarda avladıkları palamutla açtıklarını söyledi.

İlk gün itibarıyla 500 kasa palamut avlandığını vurgulayan Tuncer, bunun devamının geleceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Balıkçı Ali Şanlı ise sezonun ilk gününde Allah'ın yüzlerine güldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Gece denize açıldık. Yakamoz zayıftı ama balık güçlü, kuvvetli olduğu için ağlara iyi takıldı.Tahmini 3-4 bin balık yakaladık. Herkse rast gelsin. Bu sene balık güzel olacak öyle görünüyor." diye konuştu.