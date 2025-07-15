Sinop'ta Balkonundan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Sinop'ta balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Kent merkezi Kefevi Mahallesi'nde ikamet eden Banu Arslan, 5 katlı apartmanın son katındaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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