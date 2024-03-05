Sinop'ta İstiklal İlkokulu'nda öğrenci velileri bilgilendiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop'ta İstiklal İlkokulu'nda öğrenci velileri bilgilendiriliyor

Sinop\'ta İstiklal İlkokulu\'nda öğrenci velileri bilgilendiriliyor

İstiklal İlkokulu, velilere aylık olarak yayımladığı bülten aracılığıyla öğrenci ve veli bütünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Bültenlerde okulda işlenen konularla ilgili bilgi paylaşımı yapılırken, velilere çocuk gelişimi ve psikolojisi konusunda rehberlik ediliyor. Veliler ise bülteni düzenli takip ederek, idare ile ortak bir tutum içerisinde çalışmalar yapıyor.

05.03.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta bir okulda öğrenci velileri, "Veli bülteni" aracılığıyla bilgilendiriliyor.

İstiklal İlkokulu Müdürü Yasin Sakallı, AA muhabirine, okullarının rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi tarafından aylık çıkartılan bültenle öğrenci ve veli bütünlüğünü sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yayımladıkları bültenlerde okulda işlenen konularla ilgili velilerle bilgi paylaşımı yaptıklarını anlatan Sakallı, "Veli bülteni ile aileleri çok yakından tanıyarak okul, öğretmen, öğrenci ve veli bütünlüğünü sağlamış oluyoruz. Ayrıca velilerimizin çocuk gelişimi ve psikolojisi üzerine çocukları ile iletişimine rehberlik ediyoruz." dedi.

Veli Özgür Okan ise okulun yayınladığı veli bültenini düzenli şekilde takip ettiklerini belirterek, "Çok yararlı bir bülten. Biz veliler, bu bülten sayesinde idare ile ortak bir tutum içerisindeyiz. Çocuklarımız, idareciler, öğretmenler ve velilerle birlikte çok yararlı çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çocuk, Sinop, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta İstiklal İlkokulu'nda öğrenci velileri bilgilendiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • MSB'den İzmir'de Helikopter Kazası
    15:10 MSB'den İzmir'de Helikopter Kazası

    2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopter teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Helikopterde hasar meydana geldi ve bir personel yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Adana'da Alacak Meselesi Yüzünden Tartışma: 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Hapis İstemiyle Yargılanacak
    15:09 Adana'da Alacak Meselesi Yüzünden Tartışma: 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Hapis İstemiyle Yargılanacak

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü. Sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenirken, sanığı kaçırmaya çalıştığı iddia edilen 2 arkadaşı ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıl hapis cezası talep edildi.

  • Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Osmaneli'nde Ziyaretçilere Açıldı
    15:07 Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Osmaneli'nde Ziyaretçilere Açıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Osmaneli ilçesinde ziyaretçilere açıldı. Tırda, Çanakkale Savaşları'nda yaşananlar hakkında bilgi veren materyaller ve belgeler sergileniyor. Tır, bugün saat 17:00'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

  • Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı: Bir sürücü hayatını kaybetti
    15:07 Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı: Bir sürücü hayatını kaybetti

    Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada bir sürücü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kapatıldı.

  • Erdek'te Yeni Hükümet Konağı İçin Avan Proje Tamamlandı
    15:07 Erdek'te Yeni Hükümet Konağı İçin Avan Proje Tamamlandı

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılması planlanan yeni hükümet konağının avan projesi tamamlandı. Erdek İlçe Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yeni hükümet konağının içerisinde Liman Başkanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü harici tüm kurumların yer alacağını duyurdu. Kaymakam Atasoy, projenin Erdek halkına hayırlı olmasını diledi.

  • Kuşadası Belediyesi, Bal Üreticilerine Malzeme Desteği Sağlayacak
    15:06 Kuşadası Belediyesi, Bal Üreticilerine Malzeme Desteği Sağlayacak

    Ekonomik şartlar nedeniyle zor günler geçiren yerel üreticilere destek sunan Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı'da faaliyet gösteren bal üreticilerine de malzeme desteğinde bulunma kararı aldı. Karar arıcılık faaliyetinde bulunan üreticileri sevindirdi.

  • Ankara ve İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 36 Şüpheli Gözaltına Alındı
    15:06 Ankara ve İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 36 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

  • Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'nda para cezası
    15:05 Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'nda para cezası

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan müsabakalarda çeşitli nedenlerden dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle her kulüp 112 bin TL para cezasına çarptırıldı.


14:56 İzmir Urla’da askeri helikopter düştü, bölgeye ekipler sevk edildi İzmir Urla'da askeri helikopter düştü, bölgeye ekipler sevk edildi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
12:55 DEM Parti’de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’na sorduk: Düşman değil rakibiz DEM Parti'de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'na sorduk: Düşman değil rakibiz
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
14:33 Seçimler öncesi akılalmaz olay Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi Seçimler öncesi akılalmaz olay! Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi
14:17 Meteoroloji’den art arda uyarılar Kar kalınlığı 50 cm’yi bulacak, İstanbul’da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek Meteoroloji'den art arda uyarılar! Kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak, İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek
14:16 Ebru Yaşar, yeni şarkısı ’Yoksun’ ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesine giren tek Türk Şarkıcı oldu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:53 Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış Satanist kadın anne ve babasını palayla katletti! Cesetlerini yakmaya çalışmış ama başaramamış
12:59 Acı deprem manzarası Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor Acı deprem manzarası! Bir zamanlar sahipleri vardı, şimdi yanında koyunlar otluyor
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:47 Dünyanın en eski ekmeği Konya’dan çıktı Dünyanın en eski ekmeği Konya'dan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 15:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta İstiklal İlkokulu'nda öğrenci velileri bilgilendiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement