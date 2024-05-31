Sinop\'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuşa polis müdahale etti

Sinop'ta cama çarparak baygınlık geçiren kuş, polisler tarafından su verildikten sonra doğaya salındı.
Sinop Havalimanı'nda görev yapan polisler, VIP giriş kapısı önünde baygın halde bir kuş gördü.
Cama çarparak baygınlık geçirdiği anlaşılan kuşa polisler su içirdi.
Bir süre havalimanı içinde bakılan kuş, daha sonra doğaya salındı.
Sinop Emniyet Müdürlüğü, kuşa su içirilip serbest bırakıldığı anların görüntüsünü basınla paylaştı.
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