Sinop'ta çeltik tarlaları kuyulardan sulanıyor - Son Dakika
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Sinop'ta çeltik tarlaları kuyulardan sulanıyor

Boyabat ilçesinde çeltik tarlaları, kuyulardan çekilen su ile sulanıyor. Kuyulardan çekilen soğuk su, çeltik verimini düşürüyor. Çiftçiler, su sorununun çözümü için sulama barajı yapılmasını talep ediyor. Çeltik üreticileri ise su kuyularından çekilen suyun maliyetinin yüksek olduğunu ve devletten destek beklediklerini belirtiyor.

06.07.2024 10:07
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Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik tarlaları, kuyulardan çekilen su ile sulanıyor.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, yaptığı açıklamada, kuyulardan çekilen suyun soğuk olmasının çeltik verimini beklenen rekoltenin altına düşürdüğünü söyledi.

Çiftçilerin su sorununun köklü çözüme kavuşturulması için Kolaz Çayı'nın üst tarafına sulama barajı yapılması gerektiğini belirten Elmacı "Yağmurların, kar suyunun bol olduğu aylarda burada tutulacak su, yaz aylarında çiftçimize yarayacaktır. Küresel ısınmaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Yağmur diye yalvarıyoruz. İnşallah yağacak yağmur çiftçimizi rahatlatır." dedi.

Bağlıca Köyü Muhtarı ve çeltik üreticisi Satılmış Demir ise köylerindeki ve bölgedeki diğer köylerde çeltik üreticilerinin Gökırmak ve Kolaz Çayı'nın suyunun kesilmesiyle tarlalarını köy kooperatifleri tarafından açılan su kuyularından çekilen su ile suladıklarını anlattı.

Şimdilik çeltiklerimizi yanmaktan kurtardıklarını dile getiren Demir, "Tabii bunun bir maliyeti var. Elektrik kullanarak motorlarla çektiğimiz suyun faturası bizi zorluyor. Devletimizden elektrik fatura bedelini faizsiz olarak çeltik hasadı sonrasında almasını talep ediyoruz. Çeltik taban fiyatının da yüzümüzü güldürecek, yorgunluğumuzu alacak bir fiyat olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Boyabat, Çeltik, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta çeltik tarlaları kuyulardan sulanıyor - Son Dakika

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