Sinop\'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada

Balıkesir'de CHP Adayı Ahmet Akın Yerel Seçimleri Kazandı

Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.