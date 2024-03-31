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Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada - Son Dakika
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Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada

Sinop\'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada

Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.

31.03.2024 21:04  Güncelleme: 21:06
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 21.00 itibarıyla Sinop'ta oyların yüzde 33,09'u sayıldı. Sinop'ta yüzde 51,58 ile CHP Adayı Metin Gürbüz birinci sırada bulunuyor.

Sinop Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 51,58, AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98, DEM Parti yüzde 0,73.

Sinop'ta oy sayma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada - Son Dakika
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