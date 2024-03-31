ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 21.00 itibarıyla Sinop'ta oyların yüzde 33,09'u sayıldı. Sinop'ta yüzde 51,58 ile CHP Adayı Metin Gürbüz birinci sırada bulunuyor.
Sinop Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:
CHP yüzde 51,58, AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98, DEM Parti yüzde 0,73.
Sinop'ta oy sayma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada - Son Dakika
Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtarlık seçimlerinde aday olan Mustafa Demir, kurayla kaybettiği seçimin ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?