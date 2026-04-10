Sinop'ta Dezavantajlı Kadınlar Lakerda Üretim Tesisiyle İstihdam Ediliyor

Sinop'ta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilen Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi, dezavantajlı kadınların istihdamına odaklanarak yerel ekonomiyi güçlendiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilen proje, 4 milyon TL'lik yatırımla tamamlandı ve coğrafi işaretli lakerdanın yanı sıra hamsi ve Türk somonu gibi ürünleri işleyerek iç ve dış pazara sunuyor.

Projede ilk aşamada 10 kadın istihdam edilirken, bu sayının üretim kapasitesine bağlı olarak 50'ye çıkarılması hedefleniyor. Kadınlara yönelik mesleki eğitimlerle sektörde kalıcı iş gücü sağlanması amaçlanıyor. Tesiste modern teknolojiye sahip üretim hattı kuruldu ve çalışanlara 60 saatlik eğitim programı uygulandı. KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, tesisi lakerdanın markalaşması için önemli bulduklarını belirterek, desteklerin devam edeceğini vurguladı.

Çalışan kadınlar, tesiste istihdam edilmekten memnun olduklarını, aile bütçelerine katkı sağladıklarını ve devletin sağladığı iş imkanı için teşekkür ettiklerini ifade etti. Proje, Sinop'un su ürünleri potansiyelini değerlendirerek istihdamı artırmayı ve ekonomik sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedefliyor.