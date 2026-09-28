Sinop'ta düzenlenen TBB çalıştayında kıyı kentlerinin sorunlarına çözüm arandı - Son Dakika
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Sinop'ta düzenlenen TBB çalıştayında kıyı kentlerinin sorunlarına çözüm arandı

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Sinop\'ta düzenlenen TBB çalıştayında kıyı kentlerinin sorunlarına çözüm arandı
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TBB'nin Sinop'ta düzenlediği Kıyı Kentleri Politikaları Çalıştayı'nda kıyı sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. TBB Genel Sekreter Yardımcısı Arslan kıyı erozyonu ve deniz kirliliğine, Sinop Belediye Başkanı Gürbüz ise kıyılara erişimde Valilikle eşgüdüme dikkati çekti.

Sinop'ta, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından "Kıyı Kentleri Politikaları Çalıştayı" düzenlendi.

Sinop Belediyesinin ev sahipliğinde Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bilim insanlarının katıldığı çalıştayda, kıyı belediyelerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alınarak çözüm önerileri konuşuldu.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, burada yaptığı konuşmada, TBB'nin önemli görevlerinden birinin de belediyelerin hak ve menfaatlerini koruyarak onların taleplerini merkezi yönetime iletmek olduğunu söyledi.

Bu çalıştaydan çıkacak sonuçların, sorunların çözümü noktasında oluşturacakları politikalara yön vereceğini dile getiren Arslan, kıyı kentlerinin ekonomik yaşamın, ulaşımın, turizmin, kültürel etkileşimin ve kamusal yaşamın yoğunlaştığı çok özel alanlar olduğunu aktardı.

Arslan, kıyı bölgelerde yaşanan bu hareketliliğin beraberinde çevresel ve kentsel baskıları da getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kıyı erozyonundan deniz kirliliğine, afet riskinden yapılaşma baskısına, turizmden kamusal erişime kadar pek çok konu bugün kıyı kentlerimizin ortak gündeminde. Üstelik kıyı alanlarının korunması ve kullanılması tek bir kurumun görev ve yetki alanı içinde de değil. Merkezi idareden yerel yönetimlere, akademiden sivil topluma ve özel sektöre kadar çok farklı aktörlerin sorumluluğu olduğu da bir gerçek. Dolayısıyla da kıyıların geleceğini konuşmak aynı zamanda bu aktörler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu da konuşmak anlamına geliyor."

Karadeniz'in kendine özgü yapısı, iklim koşulları nedeniyle kıyı politikaları açısından daha da özel bir öneme sahip olduğunu aktaran Arslan, "Yoğun yağış, taşkın ve heyelan riskleri, kıyı erozyonu, deniz kirliliği ve kıyı alanlarının kullanımına ilişkin baskılar bölgedeki kentlerin yaşamını doğrudan etkiliyor. Buna balıkçılık, liman faaliyetleri ve giderek artan turizm hareketliliği de eklendiğinde kıyının yalnızca korunacak bir doğal alan değil, ekonomik ve sosyal yaşamla birlikte düşünülmesi gereken bir alan olduğu daha açık bir biçimde görülüyor." diye konuştu.

Kıyıların kentlerin nefes aldığı, kent ile deniz arasındaki ilişkinin kurulduğu en önemli kamusal alanlar olduğuna dikkati çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok kentimiz artık bu ilişkide ne yazık ki kopmuş durumda. Kıyının korunması bu yönüyle yalnızca çevresel değil, kent hakkı, yaşam kalitesi ve kamusal erişim meselesi artık. Türkiye Belediyeler Birliği olarak kıyı politikalarını tam da bu nedenle çok önemsiyoruz ve bir bütünlük içinde ele almak istiyoruz. Her bölge bize farklı bir kıyı hikayesi anlatıyor. Aynı zamanda bölgeler arasında ortaklaşan sorunları da görüyoruz, farklılaşan sorunları da görme imkanı buluyoruz. Dolayısıyla da bütün bu ortaklaşmalar ve farklılıklar bizim oluşturacağımız politika belgesinin aslında temelini oluşturacak. Buradaki amacımız yalnızca sorunları sıralayan bir belge hazırlamak değil, öyle olsaydı çok kolay olurdu. Belki bir anket de bunun için yeterli olurdu."

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise kıyılarda sanayi ve kentleşmenin artmasıyla sorunların da arttığını söyledi.

Bu artışa bağlı olarak kentlerde yaşayan insanların yaşam kalitelerinde ve ortak kullanım alanlarında da azalma ve tahribat meydana geldiğini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Bir tarafta gelişme ve sanayileşme ama diğer tarafta o kentte yaşayan, o yerleşim biriminde yaşayan insanların hayatını etkileyen birçok oldubittiyle karşılaşıyoruz. Kıyılar anayasal ve kamusal alanlardır. Anayasal bir haktır. Uzun zamandır kıyılara erişim noktasında Sinop'ta sıkıntılar yaşanıyor, yaşanıyordu. Göreve geldiğimizde, yaz öncesinde Sinop Valiliği ile beraber bir eşgüdüm içerisinde kamusal alanların kıyılarının kullanımını ve erişimi noktasında bir atılım aldık. Kamu kurum ve kuruluşları, plajları başta olmak üzere birçok plajımıza erişimi bu şekilde sağladık. Fakat yurttaşların kıyılardan faydalanırken özellikle güney ve kuzey plajlarımız başta olmak üzere birtakım ihtiyaçları da var. O ihtiyaçları karşılama noktasında da plaj rekreasyon projelerimizi yaptık."

Çalıştayın devamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bilim insanlarının görüş ve önerileri alınarak sorunların çözümü noktasında neler yapılması gerektiği tartışıldı.

Kaynak: AA
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