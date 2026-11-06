Sinop'ta emniyet personeli ve savcı taklidiyle dolandıran 17 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta emniyet personeli ve savcı taklidiyle dolandıran 17 zanlıdan 5'i tutuklandı

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Sinop\'ta emniyet personeli ve savcı taklidiyle dolandıran 17 zanlıdan 5\'i tutuklandı
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Sinop'ta kendilerini emniyet personeli ve savcı olarak tanıtan zanlılara yönelik dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Hesaplarında 270 milyon 315 bin 782 lira para hareketi tespit edilen şüphelilerden 11'i salıverildi.

Sinop'ta dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini "emniyet personeli ve savcı" olarak tanıtarak iki kişiyi dolandırdıkları belirlenen zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan teknik takibin ardından hesaplarında 270 milyon 315 bin 782 lira para hareketi olduğu tespit edilen ve adresleri belirlenen 17 zanlı, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 11'i savcılık sorgularının ardından salıverildi. Zanlılardan A.K, E.A, İ.E.T, H.Ş.Ç. ve A.E. çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Dolandırıcılık3. SayfaGüncelSinopSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta emniyet personeli ve savcı taklidiyle dolandıran 17 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
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