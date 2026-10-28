Sinop'ta fener alayı Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İskele Meydanı'na taşıdı - Son Dakika
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Sinop'ta fener alayı Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İskele Meydanı'na taşıdı

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Sinop\'ta fener alayı Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İskele Meydanı\'na taşıdı
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Sinop'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. İl protokolü ve vatandaşlar, Tarihi Cezaevi önünden İskele Meydanı'na bayraklarla yürüdü; meydanda Cumhuriyet marşları söylendi.

Sinop'ta, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Sakarya ve Atatürk caddeleri üzerinden İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile diğer ilgililer ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından, meydanda katılımcılar tarafından Cumhuriyet marşları seslendirildi.

Etkinlik, Atatürk Anıtı önündeki fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatCezaeviGüncelSinopSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta fener alayı Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İskele Meydanı'na taşıdı - Son Dakika
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