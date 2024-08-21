Sinop'ta Jandarma Operasyonu: 6 Ruhsatsız Tabanca ve Bir Tüfek Ele Geçirildi

Güncel

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 ruhsatız tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen R.Ü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli R.Ü. düzenlenen operasyonla aracında gözaltına alındı.

Şüphelinin aracı ve adresinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabancı, bir tüfek, çok sayıda mermi ve suçtan elde edildiği değerlendiren 17 bin 570 avro ile 35 bin 600 lira ele geçirildi.