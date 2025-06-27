Sinop'ta Kaçak Su Kullanımına Cezalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sinop'ta Kaçak Su Kullanımına Cezalar

27.06.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 9 aboneye kaçak su kullanımı nedeniyle 225 bin lira para cezası verildi.

Sinop'ta kaçak su kullandıkları tespit edilen 9 aboneye 225 bin lira idari para cezası verildi.

Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kentte kırsal bölgelerdeki kaçak su kullanımının önlenmesine dair yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Özellikle yaz aylarında köylerde yaşanan nüfus artışıyla yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların suya ulaşımlarında sıkıntılar yaşandığını aktaran Özarslan, bu sorunun temel kaynağının yaşam sürelerini tamamlamış içme suyu altyapıları olduğunu vurguladı.

Vali Özarslan, İl Özel İdaresinin bütçe imkanları doğrultusunda her yıl altyapı yenileme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak sorunun bir yönü de maalesef kırsalda halkımızın su saati kullanma alışkanlığının yeterince yerleşmemesidir. Kırsalda, köylerimizde verilen içme suyu hizmetinin bedelini ödemeden suyu usulsüz ve kaçak olarak kullanan, diğer abonelerin hakkını gasbeden kişilere karşı 2024 yazında mücadele etmiş ve büyük oranda kaçak kullanımın önüne geçmiştik. Sinop merkez ilçemizdeki köylerimizde usulsüz su kullanımlarını tespit amaçlı kurduğumuz ekip çalışmalarını bu yaz da etkili şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde, saat harici kaçak su kullanımında bulunan 9 aboneye toplam 225 bin lira idari para cezası uyguladık."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Kaçak Su Kullanımına Cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:43:49. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Kaçak Su Kullanımına Cezalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.