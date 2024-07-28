Sinop'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Üzümlü köyü mevkisinde S.S'nin (38) kullandığı 57 ABC 737 plakalı kamyonetle Şenel Y. (46) idaresindeki 34 FU 3760 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsüyle araçtaki Fatma Y. (45), Mehmet Y. (39) ve Çağla K. (22) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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