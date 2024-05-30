Sinop\'ta kamyonetle tır çarpışması: 3 kişi yaralandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonetle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan K. idaresindeki 55 AHD 973 plakalı Karayolları Şube Şefliğine ait kamyonet, Karacaören köyü mevkisinde Cafer U'nun kullandığı 55 NT 898 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Bülent Y. ve Soner Y, yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.