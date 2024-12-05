Sinop'ta Kitap Değişim Etkinliği - Son Dakika
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Sinop'ta Kitap Değişim Etkinliği

Sinop\'ta Kitap Değişim Etkinliği

Sinop'ta öğrenciler kitaplarını değiştirerek okuma alışkanlığını ve dayanışmayı güçlendirdi.

05.12.2024 17:51
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Sinop'ta "Kitap Değiş, Dünya Geniş" etkinliği düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerince sosyal sorumluluk faaliyetler dersi kapsamında Doç. Dr. Ali Turan Bayram koordinatörlüğünde yapılan etkinlikte,Öğrenci Yaşam Merkezi'nde kitap değişim standı kuruldu.

Etkinlikte öğrenciler, sahip oldukları kitapları standa bırakıp, başka öğrenciler tarafından bırakılan kitapları alarak okuma fırsatı yakaladı. Değişim sayesinde kullanılmayan kitaplar yeniden değerlendirilirken, öğrenciler de farklı tür ve konularda kitaplar okuma fırsatı buldu.

Doç. Dr. Ali Turan Bayram, bu tür etkinliklerin yalnızca okuma alışkanlığını değil, aynı zamanda paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade ederek, bu düşüncenin ilerleyen günlerde bir projeye dönüştürülerek daha geniş kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesini planladıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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