Sinop'ta Kocabıyık, 'Yapamazsın' sözüyle 31 yıldır ud yapıyor, 200-300 ud yaptı - Son Dakika
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Sinop'ta Kocabıyık, 'Yapamazsın' sözüyle 31 yıldır ud yapıyor, 200-300 ud yaptı

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Sinop\'ta Kocabıyık, \'Yapamazsın\' sözüyle 31 yıldır ud yapıyor, 200-300 ud yaptı
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Sinop'ta yaşayan 61 yaşındaki emekli müzisyen İbrahim Kocabıyık, arkadaşlarının 'Yapamazsın' sözü üzerine 31 yıl önce başladığı enstrüman yapımını sürdürüyor. Kocabıyık, en az 200-300 ud yaptığını, müzikevinde eşiyle öğrencilere müzik eğitimi verdiğini söyledi.

Sinop'ta yaşayan 61 yaşındaki emekli konservatuvar müzisyeni İbrahim Kocabıyık, 31 yıl önce bir iddia üzerine başladığı enstrüman yapımını sürdürüyor.

Müzisyen olan dayılarından etkilenerek çocuk yaşlarda müziğe ilgi duyan Kocabıyık, 1983-1993 yıllarında Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında Türk sanat müziği eğitimi gördü.

Ayrıca ney dersleri de alan Kocabıyık, 1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Sinop Belediyesi Konservatuvarı'nda göreve başladı.

Burada uzun yıllar farklı görevlerde bulunan Kocabıyık, arkadaşlarıyla girdiği bir iddia üzerine 31 yıl önce enstrüman yapmaya başladı.

Kocabıyık, 2019 yılında emekliye ayrıldıktan sonra açtığı müzikevinde kendisi gibi müzisyen olan eşiyle öğrencilere hem müzik eğitimi vermeye hem de ud ve bağlama gibi enstrümanlar yapmaya devam ediyor.

Arkadaşlarının "Yapamazsın" sözü üzerine enstrüman yapmaya başladı

Kocabıyık, AA muhabirine, müziğe ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını, enstrümanlara ilgisinin ise 31 yıl önce girdiği bir iddiayla başladığını söyledi.

Sinop Belediyesi Konservatuvarı'nda görev yaptığı dönemde kursiyerlerinin kullandığı bazı enstrümanlarda kalite eksikliği ve yapım hataları gördüğünü anlatan Kocabıyık, "Ben yaparsam daha iyisini yaparım" iddiası ortaya attığını ifade etti.

???????Çalışma arkadaşlarının "Yapamazsın" sözü üzerine hayatında ilk kez enstrüman yapmaya karar verdiğini belirten Kocabıyık, "Hatta bir akrabam, 'Sen yap adımı değiştireceğim' dedi. Ben de o iddia üzerine kafamda projeler kurarak ud yapmaya karar verdim. O gün eve gittim, bodrumda iki metrelik bir tahta, bir testere ve keser vardı. Dedim ki ben bu tahtadan kalıp yaparım. Uğraştım 1,5 ayda udun kalıbını ve kalan kısımlarını yaptım." dedi.

Yaptığı ilk enstrümanın beğenilmesinin ardından ud yapımına devam ettiğini dile getiren Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sayısını tam bilmiyorum ama en az 200-300 ud yapmışımdır. Şu an elimde 20-25 yıl önce yaptığım udlar var. Hala güzel ses, güzel tınılar verebiliyor. Severek yapıyoruz, sevdiğimiz için de mutluyuz. Yine bu süreç içinde 2-3 tambur, bir tane kanun, 3-4 tane de bağlama yaptım, o arada yaptığım çok ney var, öğrencilerime dağıttım. Bütün akustik enstrümanları yapabilecek seviyedeyim."

Kaynak: AA
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