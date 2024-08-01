Sinop'ta KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Sinop\'ta KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda KOSGEB Sinop Merkez Müdürü Nedim Kaşıkırık, kurumun bugüne kadar bin 88 işletmeye, 72 milyon 423 bin 760 lira destek verdiğini açıkladı. Kaşıkırık, KOSGEB'in yenilenen destek programlarının ilçelere yayılarak toplantılar düzenleneceğini belirtti.

01.08.2024 16:37
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Sinop'ta KOSGEB'in yenilenen destekleri hakkında bilgilendirme toplantı düzenlendi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan KOSGEB Sinop Merkez Müdürü Nedim Kaşıkırık, Sinop KOSGEB Merkez Müdürlüğünün 2012 yılında kurulduğunu, 1 müdür, 3 uzman ve 5 yardımcı personel ile kurumda hizmet verildiğini belirtti.

KOSGEB Sinop Merkez Müdürlüğünün kurulduğu günden bugüne kadar bin 88 işletmeye, bin 447 program çerçevesinde krediler hariç 72 milyon 423 bin 760 lira destek verdiğini belirten Kaşıkırık, "Kredi Faiz Destek Programları kapsamında ise bu zamana kadar ilimizde sağlanan toplam kredi hacmi 163 milyon 145 bin 286 liradır. Ayrıca Girişimcilik Destek Programları kapsamında ilimizde 325 erkek, 308 kadın olmak üzere toplam 633 girişimcimiz, KOSGEB desteği ile yeni işletme kurmuştur. Bu işletmelere 19 milyon 813 bin 232 TL destek verilmiştir. Ayrıca işletme kredi desteği kapsamında 175 işletmeye 12 milyon 680 bin 700 TL kredi kullanılması sağlanmıştır." dedi.

Kaşıkırık, KOSGEB Başkanlığınca, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program çerçevesinde destek programlarının yenilendiğini ve bu konuda düzenli aralıklarla ilçelere yayarak toplantılar düzenleneceğini belirterek şunları kadetti:

"Yenilenen ve desteklenen programlar içerisinde Girişimci Destek Programı, (İş Kurma Desteği),Girişimci Destek Programı, (İş Geliştirme Desteği),KOBİ Dijital Geri Dönüşüm Destek Programı, Yeşil Sanayi Destek Programı (Güneş Enerjisi Yatırımı Desteklenmesi), Yeşil Sanayi Destek Programı (Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi), Tekno yatırım Destek Programı, Stratejik Ürün Destek Programı, KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı, İş Birliği Destek Programı yer almaktadır. Özellikle yenilenen Girişimcilik Destek Programı, İş Geliştirme Desteği destek miktarı 1.5 milyon TL ye yükseltildi. Bu rakam, makine, yazılım, personel, belirli hizmet alımları olarak kullanılabilmekte ve rakamın ne kadarı makine, ne kadarı personel olacağı tamamen başvuru sahibi tarafından belirlenen esnek bir hale getirildi. Desteğin tamamı geri ödemeli fakat ilk taksit 3,5 yıl sonra olacak, 3'er aylık 8 eşit taksit şeklinde ve faizsizdir. Ayrıca Banka Teminat Mektubu istenmemektedir. Başvuru şartları, son 3 yıl içinde kurulmuş olmak, imalatçı olmak, kişinin başka işletmesi olmamasıdır. Bu programımız çağrı esaslı olup, yılda 3 defa açılması planlanmaktadır. Başvurusu uygun bulunmayan veya düşük puan aldığı için desteklenmeyen işletme, tekrar başvurabilir. Her ilde 50 üzeri puan alan ilk 3 işletme destekleneceği için bütün desteklerin büyükşehirlere kaymasının önüne geçilmesi sağlanmıştır. Sinop'ta başvuru yapan 4 işletmeci bulunuyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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