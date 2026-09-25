Sinop'ta kuzu kestanesi hasadı başladı, üretimde yüzde 50'ye varan artış bekleniyor - Son Dakika
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Sinop'ta kuzu kestanesi hasadı başladı, üretimde yüzde 50'ye varan artış bekleniyor

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Sinop\'ta kuzu kestanesi hasadı başladı, üretimde yüzde 50\'ye varan artış bekleniyor
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Sinop Erfelek'te kuzu kestanesi hasadı başladı, mevsim şartlarının olumlu geçmesiyle rekoltede yüzde 50'ye varan artış bekleniyor. Sezonun ilk kestaneleri iriliklerine göre kilogramı 500 ila 900 liradan, kavrulmuş kestane ise 2 bin liradan satışa sunuldu.

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'ta, bu yıl olumlu geçen mevsim şartları sayesinde rekoltede yüzde 50'ye varan artış bekleniyor.

Erfelek ilçesinde üretilen ve kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengi dolayısıyla bölgede "kuzu kestanesi" olarak adlandırılan Erfelek kestanesinin hasadına başlandı.

Sezonun ilk kestaneleri tezgahlarda kilogramı iriliklerine göre 500 ila 900 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunuldu.

Pişirildikten sonra seyyar tezgahlarda satılan kavrulmuş kestanenin ise kilogram fiyatı 2 bin liradan alıcı buluyor.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine, olumlu geçen sezonun kestane rekoltesini artırmasını beklediklerini söyledi.

Hasadına başlanan kestanede verimin iyi göründüğünü aktaran Koca, "Kestane açısından bu yıl mevsim şartları çok olumlu seyretti. Yağışın bol olmasının verimi artırdığını düşünüyoruz. Ayrıca, gal arısı zararlısıyla mücadele için ormanlarımıza salınan avcı böceklerin de bunda etkisi olabilir. Tabii avcı böceklerin sağladığı faydayı seneye daha net anlama imkanımız olacak ancak şu an hasat genel anlamda memnuniyet verici düzeyde." ifadelerini kullandı.

Koca, ilçelerinde geçen yıl 100 ton civarında kestane üretimi yapıldığını hatırlatarak, "Bu yıl yüzde 50'ye varan artış bekliyoruz. Çünkü bazı köylerimizde verim çok iyi, bazı köylerimizde ise orta seviyede gözüküyor. İnşallah üreticilerimiz adına güzel bir sezon geçer." dedi.

Kaynak: AA
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