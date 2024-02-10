Sinop'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Sinop\'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Sinop'un Gazi Caddesi'nde seyir halinde olan bir motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan yaralı sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

10.02.2024 18:29
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Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Gazi Caddesinde seyreden Fatih Sarıoğlu yönetimindeki 57 ABP 532 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yola savrulan sürücü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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