Sinop'ta öğrencilere kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı - Son Dakika
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Sinop'ta öğrencilere kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı

Sinop\'ta öğrencilere kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı

Sinop'ta, Valilik tarafından başlatılan 'Sinopumuzu Tanıyalım Projesi' kapsamında Gerze ilçesinden gelen öğrencilere kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı. Vali Mustafa Özarslan'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, kent hakkında bilgi aldıktan sonra rehberler eşliğinde tarihi ve turistlik mekanları gezdi.

13.02.2024 12:45
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Sinop'ta, "Sinopumuzu Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere kentin tarihi ve turistlik mekanları tanıtıldı.

Valilik tarafından başlatılan proje kapsamında Gerze ilçesinden gelen öğrenciler, Vali Mustafa Özarslan'ı ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve birlikte kahvaltı yapan Özarslan, kent hakkında bilgi aktardı.

Öğrenciler, daha sonra rehberler eşliğinde kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Kaynak: AA

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