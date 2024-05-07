Sinop'ta Orman Benim kampanyası kapsamında ormanlık alanlardan atık malzemeler toplandı - Son Dakika
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Sinop'ta Orman Benim kampanyası kapsamında ormanlık alanlardan atık malzemeler toplandı

Sinop\'ta Orman Benim kampanyası kapsamında ormanlık alanlardan atık malzemeler toplandı

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, komandolar, emniyet personeli, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek ormanlık alanlardan onlarca poşet atık malzeme topladı. Vali Mustafa Özarslan, ormanların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, ormanları korumak ve kollamak için herkesin önemli görevler üstlendiğini belirtti.

07.05.2024 13:59
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Sinop'ta, "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde ormanlık alanlardan atık malzemeler toplandı.

Kampanya kapsamında Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Hamsilos Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler, komandolar, emniyet personeli, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, onlarca poşet atık malzeme toplandı.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Sinop'un Türkiye'de en fazla orman varlığına sahip ilk dört ilden biri olduğunu söyledi.

Ormanların bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından can damarlarımız ormanlarımızı korumak için çok güzel ve anlamlı bir kampanya hayata geçirildi. Türkiye'de en fazla orman varlığına sahip ilk dört ilden biri de Sinop olarak biziz. Bu kapsamda geleceğimiz olan ormanları korumak ve kollamak için 7'den 70'e hepimize önemli görevler düşüyor. İşte böyle anlamlı bir kampanya ile buna dikkati çekiyoruz. Yangınların önlenmesinde ormanlarımızın temiz tutulması çok ama çok önem arz ediyor. Bunu ülke olarak topyekun bir mücadeleyle başaracağımıza yürekten inanıyorum."

Vali Özarslan, konuşmasının ardından diğer protokol üyelerinin de katılımıyla ormandan atık malzemeler topladı.

Kaynak: AA

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