Sinop\'ta Orman Temizliği Kampanyası

Güncel

Sinop'un Türkeli, Boyabat ve Gerze ilçelerinde "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde ormanlık alanda çevre temizliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında Türkeli ilçesinde Düzler köyünde çöp toplama etkinliği yapıldı.

Kaymakam Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililerin katıldığı etkinlikte, ormanlık alanlardan atıl malzemeler toplandı.

Kaymakam Kahraman etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, ormanları korumak için her türlü önlemi almayı devam edeceklerini kaydetti.

Boyabat ilçesinde de kampanya çerçevesinde Esentepe Mahallesi Çakıroğlu mevkisindeki ormanlık alanda atık malzemeler toplandı.

Kaymakam Enver Yılmaz, burada gazetecilere, ormanı sevmenin vatanı sevmek olduğunu söyledi.

Vatanı nasıl koruyorsak, ormanları da o şekilde korumamız gerektiğini anlatan Yılmaz, söyle konuştu:

"Ormanlarımız, halkımızındır, devletimizindir. Koruması da bize aittir. Şunu bilelim ki ormanı sadece orman görevlileri değil, halkımız koruyacaktır. Bahçemizdeki ağacı korur gibi, bahçemizi temiz tutar gibi. Burada toplumsal bilincin oluşması ve geliştirilmesi adına hep birlikte çöpleri, cam kırıklarını, ormana zararlı atıkları topladık. Yarım saat önceki görünüm hiç hoş değildi. Şimdi tertemiz oldu. Ormanın hepimizin emaneti olduğu ve hep birlikte korumamız gerektiğini, orman yangınlarını önleme konusunda milletçe alacağımız tedbirlerin olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Yaz aylarında kuraklığın da olduğu ve çok dikkatli ve duyarlı olmamız gerektiğini ısrarla tekrarlıyoruz."

Gerze ilçesinde ise Hızarçayı köyündeki ormanlık alanda çöp toplama etkinliği yapıldı.

Kaymakam Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Orman İşletme personeli ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğrencilerin yer aldığı etkinlikte ormanlık alanlardan atık malzemeler toplandı.