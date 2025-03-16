Sinop'ta otomobil hafif ticari araca çarptı... O anlar kamerada

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin hafif ticari araca yandan çarptığı kazada bir kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cevizli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Benzinlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, Volkan K.'nın kullandığı 55 JM 505 plakalı otomobil, Arslan Ü. idaresindeki 34 DT 3542 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada otomobil hafif ticari aracı sürükleyerek refüje yan yatırdı. Kazada sürücü Volkan K. ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ani ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.