Sinop\'ta Otomobil-Motosiklet Çarpışması

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Y.Ş. idaresindeki 06 CDN 299 plakalı otomobil, ilçe merkezi Gençlik Caddesi üzerinde C.M'nin kullandığı 57 ACE 889 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, yaralandı.
Sürücü C.M. sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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