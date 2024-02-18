Sinop'ta otomobil su kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta otomobil su kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı

Sinop\'ta otomobil su kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Recep Karakurt'un kullandığı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki eşi Fadime Karakurt, 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

18.02.2024 19:49
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Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Recep Karakurt'un kullandığı 57 AAK 120 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi Fadime Karakurt, sağlık ekiplerince 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sinop'ta otomobil su kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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