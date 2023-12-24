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Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop\'ta otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
24.12.2023 - 19:14,
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Hüseyin Y. idaresindeki 57 ABN 218 plakalı otomobil, Saraydüzü- Boyabat kara yolu Tepe köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Osman U'nun kullandığı 34 VZ 2191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Melek, Nesrin ve Murat Ö, Selvere U, Defne E. ve 56 yaşındaki Günsoy E. ile 6 yaşındaki torunu Günsoy E. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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