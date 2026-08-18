Sinop'ta Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Sinop Gelincik Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçta hasar meydana geldi.
Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Gelincik Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sonucunda otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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