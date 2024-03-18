Sinop'ta polisler ve öğrenciler Çanakkale türküsü seslendirdi - Son Dakika
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Sinop'ta polisler ve öğrenciler Çanakkale türküsü seslendirdi

Sinop\'ta polisler ve öğrenciler Çanakkale türküsü seslendirdi

Sinop'ta, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla polisler ve Anadolu Lisesi öğrencileri bir araya gelerek Çanakkale türküsünü seslendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mutlu şehirde polisimle güvendeyim' projesi kapsamında bağlama kursu alan öğrenciler, özel bir klip hazırladı. Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, bu anlamlı çalışmadan dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

18.03.2024 12:08
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Sinop'ta polisler ile öğrenciler 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale türküsünü seslendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Mutlu şehirde polisimle güvendeyim" projesi kapsamında bağlama kursu alan Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı polislerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne özel klip hazırladı.

Klipte öğrencilerle polisler birlikte Çanakkale türküsünü seslendirerek, şehitleri andı.

Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamadığına işaret ederek, bu özel günde ortaya konulan anlamlı çalışmadan ötürü emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA

Çanakkale, 18 Mart, Sinop, Kültür, Müzik, Güncel, Son Dakika

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