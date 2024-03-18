Sinop\'ta polisler ve öğrenciler Çanakkale türküsü seslendirdi

Sinop'ta polisler ile öğrenciler 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale türküsünü seslendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Mutlu şehirde polisimle güvendeyim" projesi kapsamında bağlama kursu alan Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı polislerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne özel klip hazırladı.
Klipte öğrencilerle polisler birlikte Çanakkale türküsünü seslendirerek, şehitleri andı.
Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamadığına işaret ederek, bu özel günde ortaya konulan anlamlı çalışmadan ötürü emeği geçenleri tebrik etti.
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Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Ankara'da bulunan Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tapuları gerekçe göstererek vatandaşların yıllardır kullandıkları arazilerin üzerine çöken 'Çetibeli' suç örgütü, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu ile çökertildi. Örgüt, köylü vatandaşların arazilerini hile, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satıyordu. Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, E.G. ve M.U. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 37,05 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. İkinci sırada bulunan Göztepe, en yakın rakibi Sakaryaspor'a 9 puanlık fark atmış durumda. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyararak, Süper Lig için daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. Buluşmada gençlerin sosyalleşme, kültür sanat etkinlikleri ve spor alanlarına yönelik talepleri üzerine konuşuldu.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen törenlerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı. Törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve şehit mezarlarına karanfil bırakılması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
Rize, Artvin, Giresun, Bayburt, Ordu, Gümüşhane ve Trabzon'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve şehit mezarlarına karanfil bırakılması gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Törenlere valiler, belediye başkanları, üniversite rektörleri, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü Ataşehir Cumhuriyet Meydanı'nda resmi törenle anıldı. Törene kamu yöneticileri, siyasi partiler, dernekler, meslek odaları ve gaziler de katıldı.
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