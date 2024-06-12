Sinop'un Gerze ilçesinde servis sürücüsü öğrencilere yemek ikramında bulundu - Son Dakika
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Sinop'un Gerze ilçesinde servis sürücüsü öğrencilere yemek ikramında bulundu

Sinop\'un Gerze ilçesinde servis sürücüsü öğrencilere yemek ikramında bulundu

Sinop'un Gerze ilçesinde servis sürücüsü Erol Ersoy, yıl sonu dolayısıyla öğrencilere yemek ikramında bulundu. Ersoy, her yıl sonunda öğrencilere moral olması ve vedalaşmak amacıyla yemekte bir araya geldiklerini belirtti. Servisteki çocuk seslerinden çok mutlu olduğunu dile getiren Ersoy, çocukları sevindirmek için her sene böyle bir organizasyon düzenlediğini söyledi.

12.06.2024 09:23
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Sinop'un Gerze ilçesinde servis sürücüsü Erol Ersoy, yıl sonu dolayısıyla öğrencilere yemek ikramında bulundu.

Kuzsökü, Yakadibi ve Karlı köylerinden öğrencileri alıp ilçe merkezinde okullarına götüren servis sürücüsü Ersoy, eğitim öğretim yılı sonu dolayısıyla öğrencilere bir kafede yemek ikramında bulundu.

Ersoy, her yıl sonunda öğrencilere ikramda bulunduğunu belirterek, yaz tatiline girmeden hem öğrencilere moral olması hem de vedalaşmak amacıyla yemekte bir araya geldiklerini anlattı.

Servisteki çocuk seslerinden çok mutlu olduğunu dile getiren Ersoy, "Gönül isterdi ki okuldaki tüm çocukları yemeğe çıkarabilseydim. Benim de 3 çocuğum var, çocukların sesi bana çok iyi geliyor, çok mutlu oluyorum. Çocukları sevindirmek içimden geliyor. Her sene yıl sonunda servisteki öğrencilerle böyle bir organizasyonda bir araya gelmeye çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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