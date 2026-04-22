Sinop\'ta THK\'den öğrencilere Türk bayrağı

Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Sinop'ta öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında THK Sinop Şube Başkanı Atilla Tezin ve Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunu ziyaret etti.

Tezin ve Şimşek, ziyarette öğrencilerin bayramını kutlayarak, Türk bayrağı hediye etti.

Tezin, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

TBMM'nin 106. kuruluş yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitleri bir kez daha rahmetle andıklarını vurgulayan Tezin, gazilere de sağlıklı bir ömür diledi.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulu Müdürü Turan Al ise ziyaret dolayısıyla THK Sinop Şube yönetimine teşekkür etti.