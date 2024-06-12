Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden doktorun cenazesi Ordu'da defnedildi

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren doktor Sena Sakin (27), memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop'ta, dün otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden Sakin'in cenazesi, Ordu'nun Perşembe ilçesine getirildi.

Sena Sakin için Çaytepe Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Anne Fatma ve baba Ayhan Sakin, burada taziyeleri kabul etti.

Sena Sakin'in cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze Törenine, Sakin'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Sinop Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Pratisyen hekim Sena Sakin'in Gerze Devlet Hastanesi'nde Eylül 2022'de göreve başladığı öğrenildi.

Sinop- Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde dün sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobil çarpışmış, kazada 2'si doktor 4 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.