Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika
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Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek

Sinop\'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek

Sinop'ta 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türk Mutfağı Haftası kutlamaları yapılacak. Hafta boyunca coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve tadımı, yöresel yemek yarışmaları ve paneller düzenlenecek. Vali Mustafa Özarslan, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

20.05.2024 13:33
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Sinop'ta, Türk Mutfağı Haftası dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak hafta kapsamında, kentte, coğrafi işaretli ürünlerin tadımı ve tanıtımı, yöresel yemek yarışmaları, Türk mutfağının dünü ve bugününün konuşulacağı paneller yapılacak.

Yarın başlayacak ve hafta boyu sürecek etkinlikler çerçevesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda kadın kooperatifleri, halk eğitim merkezleri eğitimenleri, gastronomi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kente özgü coğrafi işaretli ürünlerin tadımı ve tanıtımı gerçekleştirilecek. Ardından aynı meydanda yöresel yemekler yarışması düzenlenecek.

Vali Mustafa Özarslan, yarın başlayacak etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, yapılacak organizasyonların Türk mutfağının tanıtımına katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Mustafa Özarslan, Uğur Mumcu, Sinop, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika

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