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Sinop'ta umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine denetim yapıldı - Son Dakika
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Sinop'ta umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine denetim yapıldı

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 45 iş yeri kontrol edildi ve 4 kişiye mevzuata aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Sinop\'ta umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine denetim yapıldı
19.12.2023 - 14:17,
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Sinop'ta emniyet ekiplerince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

25 ekip 63 personelin katıldığı denetimde 45 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde 4 kişiye mevzuata aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Sinop, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine denetim yapıldı - Son Dakika
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