Sinop'ta üniversite öğrencileri tarafından ahşaptan 'tornet araba' yapıldı - Son Dakika
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Sinop'ta üniversite öğrencileri tarafından ahşaptan 'tornet araba' yapıldı

Sinop\'ta üniversite öğrencileri tarafından ahşaptan \'tornet araba\' yapıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi'nde açılan Ahşap Dekorasyon ve El Sanatları Kursu'na katılan üniversite öğrencileri, atık tahtalardan ahşap tornet arabası yaparak çocukların ve vatandaşların kullanımına sundu. Usta öğreticilerin rehberliğinde gerçekleştirilen proje, unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyuncakların gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.

23.05.2024 13:34
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Sinop'un Ayancık ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından ahşaptan "tornet araba" yapıldı.

Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi'nde açılan Ahşap Dekorasyon ve El Sanatları Kursu'nda eğitim alan bir grup öğrenci, tornet araba yapmaya karar verdi.

Öğrencilerce sanayiden toplanan atık tahtalarla merkezdeki atölyede yapılan ahşap araba, çocukların ve vatandaşların kullanımına sunuldu.

Merkezde görevli usta öğretici Gülşah Çetinkaya, AA muhabirine, arabanın yapım aşamasında hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyuncakların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Çetinkaya, "Merkezimizde gençlerimizle unutulmaya yüz tutmuş bir ürün yapalım istedik. Ahşap tornet araba yapmaya karar verdik. Bunu hayata geçirmeyi istedik ve başardık. Yeri geldi sanayiye gittik, yeri geldi sınıfta çalıştık. Sonuçta çok güzel bir ürün çıkardığımızı düşünüyorum. Bizim zamanımızda tahta, ahşap oyuncaklarla oynardık. Yaşadığımızı aktarmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kursa katılan üniversite öğrencisi Hüseyin Gök ise usta öğreticiler sayesinde güzel bir projeye imza attıklarını dile getirerek, "Eskilerde varmış, benim zamanımda olmadığı için bu arabayı hayata geçirdik. Arabayı yaparken çok keyifli vakit geçirdik. Bir hayali gerçekleştirmiş olduk. Herkesten olumlu, güzel dönüşler aldık." dedi.

Aracı kullanan Ertunç Altun da araca tesadüfen denk geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Öğrenciler ahşap tornet araba yapmışlar. Binip deneyimleme fırsatım oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Çocukların, yeni neslin unuttuğu şeyler bunlar. Hatırlanması lazım. Yeni nesile bunları göstermek, babalarının, annelerinin yaşadıkları o heyecanı yaşamalarını sağlamak, kültürel değerlerimizi korumak ve aktarmak için de değerli bir fırsat. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Ömer Can, Gençlik, Ayancık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta üniversite öğrencileri tarafından ahşaptan 'tornet araba' yapıldı - Son Dakika

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