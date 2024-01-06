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Sinop'ta Unutulmaya Yüz Tutmuş Çember Motifleri Kadınlar Tarafından Canlandırılıyor - Son Dakika
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Sinop'ta Unutulmaya Yüz Tutmuş Çember Motifleri Kadınlar Tarafından Canlandırılıyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde kurulan Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş çember motiflerini dokuyarak geleceğe aktarıyor. Kadınlar tarafından dokunan çember motifleri ve diğer ürünler, ilerleyen günlerde kooperatif çatısı altında satışa sunulacak. Kooperatifin başkanı Hatice Keleş, çember dokumanın Orta Asya kültüründen geldiğini ve eskiden bölgede çok yapılırken şimdi unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti. Kooperatifin amacının hem dokumaları canlandırmak hem de kadınlara gelir kapısı sağlamak olduğunu vurguladı.

Sinop\'ta Unutulmaya Yüz Tutmuş Çember Motifleri Kadınlar Tarafından Canlandırılıyor
06.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:19
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Sinop'ta unutulmaya yüz tutmuş dökme, sinekli, kibrit kutusu gibi çember motifleri, kadınlar tarafından kurulan kooperatif çatısı altında üretilerek geleceğe aktırılıyor.

Boyabat ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle kurulan Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 15 kadın, ilçenin unutulmaya yüz tutan çember motiflerini dokuyarak yeniden canlandırıyor.

Boyabat Halk Eğitimi Merkezindeki atölyede çalışmalarını sürdüren kadınlar, dökme, sinekli, kibrit kutusu, demir gırat, peşkir, mahrama gibi çember motiflerini dokuyor.

Kadınlar tarafından dokunan çember motifleri ile diğer ürünlerin ilerleyen günlerde kooperatif çatısı altında satışa sunulması planlanıyor.

Kooperatif başkanı ve usta öğretici Hatice Keleş, AA muhabirine, dokudukları ürünlerin daha çok kişiye ulaşması amacıyla yaklaşık bir yıl önce Kaymakamlığın desteğiyle kooperatifleşme yoluna gittiklerini söyledi.

Daha sonra çember motiflerinin yanı sıra farklı ürünler de dokumaya başladıklarını belirten Keleş, çember motifleri kullanarak dokudukları gömleklere Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tasarım tescil belgesi verildiğini dile getirdi.

Hem unutulmaya yüz tutmuş dokumaları yeniden canlandırmayı hem de kadınlara gelir kapısı sağlamayı hedeflediklerine işaret eden Keleş, "Çember dokuma Orta Asya kültüründen gelmiştir. Bunlar daha önceki senelerde bölgemizde çok yapılırmış. Hatta bunu yapamayan kızları gelin olarak almazlarmış. Şu an bütün öğrencilerimizle bunları dokuyoruz. Eskiden başörtüsü olarak dokunuyormuş. Şimdi çeyiz, aksesuar, şark köşesi olarak da değerlendiriyoruz. Mesela eskiden dantel çok meşhurdu. Şimdilerde o da yapılmıyor ama biz tezgahlarımızda onu da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürünlerin pazarlanması için çalışmalar sürüyor

Keleş, yüzde 100 pamuktan dokudukları gömleklerine tasarım tescil belgesi almalarının da memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kooperatifimizi kurduktan sonra neler yapabiliriz diye düşündük. Yüzde 100 pamuktan bir gömlek üretmeye karar verdik. Tabii önce tasarımını yaptık. Tasarım süreci sonrası hangi motifleri kullanacağımıza karar verdik. Yakasında ve omuzlarında kibrit çöpü, ön düğmelerinde ise bolluk ve bereketi temsil etsin diye pirinç motifini kullandık. Patentinin alınması noktasında da Sayın Kaymakamımızdan Allah razı olsun, yardımcı oldu. Artık geriye tek bir hedefimiz kaldı, o da bu ürünlerin pazarlanması. Bu yöndeki çalışmalarımız da sürüyor."

Ev hanımı Zeliha Akkaya ise 3 yıldır düzenli olarak kursa katılarak çember motifi dokuduğunu anlatarak, "Hobi olarak başladığım bu işi severek yapıyorum. Burada çember motifleri ile ilgili her şeyi yapabiliyoruz. Hocamızın bize gösterdikleri var. O bize fikir veriyor, biz başka örnekler yaratıyoruz. Ben buraya gelin geldim. Daha öncesinden bunları yapmayı bilmiyordum, burada öğrendim, yapmaya başladım. Bizim açımızdan çok güzel oldu. Sabah atölyemize geliyor, akşama kadar çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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